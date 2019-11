Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) hat es verstanden. Tot-stellen ist falsch, weiterhin berichten, was operativ aktuell oder zukünftig werden kann, ist das, was der Markt von Wirecard gewohnt ist, was der Markt von Wirecard erwartet. Nach dem langerwartetem Start von boon planet am 29.10.2019 für Deutschland mit noch eingeschränkter Funktionalität, aber mit Blick auf konkrete, kurzfristig erzielbare Umsatz-, Ertrags- und Reichweitenzuwächse, meldet Wirecrad heute "etwas für die Zukunft", Vision, die Wirklichkeit werden kann. Kurzfristig ohne Wirkung auf Bilanzzahlen, aber den Weg eröffnend, was ...

