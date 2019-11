Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Credit Suisse nach Quartalszahlen von 16 auf 15 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Robuste Zahlen würden von einem vorsichtigen Ausblick überschattet, schrieb Analyst Nicolas Payen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Erwartungen des Marktes an die Profitabilität der schweizerischen Bank lägen weit unter den Zielen dieser. Für Klarheit diesbezüglich könne der bevorstehende Investorentag sorgen./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-11-01/11:20

ISIN: CH0012138530