Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für CTS Eventim nach der Einigung auf eine Partnerschaft mit der französischen Fnac Darty auf "Buy" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Zunächst dürften sich die finanziellen Auswirkungen des Deals in Grenzen halten, schrieb Analyst Craig Abbott in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit der Kooperation dürften aber bedeutende Synergien bei den Umsätzen einher gehen./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2019-11-01/11:23

ISIN: DE0005470306