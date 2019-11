Potsdam (ots) - Big Data Specialist, Security Analyst oder Software Engineer - die Digitale Transformation schreitet voran und quer durch alle Branchen werden hochqualifizierte IT-Fachkräfte gesucht. Experten, die große Datenmengen analysieren oder Cloud-Architekturen designen können, die sich mit Security-Themen auskennen oder in der Lage sind, hochkomplexe, vernetzte Softwarelösungen zu entwickeln und zu steuern, haben hervorragende Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft.Informatikstudierenden, die sich nach dem Bachelorabschluss weiter spezialisieren wollen, bietet die Digital-Engineering-Fakultät des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) und der Universität Potsdam gleich vier verschiedene Masterstudiengänge an: Für ein Studium in IT-Systems Engineering, Data Engineering und Cybersecurity können sich Interessierte noch bis zum 01. Dezember für das kommende Sommersemester bewerben.Nicht zum Sommersemester, aber jeweils zum Wintersemester können sich Bachelor-Absolventen außerdem wieder für den englischsprachigen Masterstudiengang Digital Health bewerben. Ein weiterer Studiengang mit dem Fokus auf "Smart Energy" ist im Zuge der vom Stifter Professor Hasso Plattner ermöglichten Fakultätserweiterung perspektvisch geplant. Alle Informationen rund um den Master of Science am Hasso-Plattner-Institut finden Studieninteressierte unter www.hpi.de/master.Seit 20 Jahren gilt das Hasso-Plattner-Institut im deutschsprachigen Raum als eine der besten Adressen für ein Informatikstudium. Das belegt auch das Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE), bei dem das HPI seit Jahren durchgehend Spitzenplätze belegt.Damit HPI-Absolventen im späteren Berufsleben komplexe und vernetzte IT-Projekte erfolgreich leiten können, werden Masterstudierende am HPI auch in verschiedenen Professional Skills geschult. Zudem bereitet die Vermittlung von Entrepreneurship-Themen und der Kreativmethode Design Thinking die Nachwuchs-Informatiker gezielt auf die Gründung eines IT-Startups und die Entwicklung von Innovationen vor. Im dritten Semester absolvieren die Studierenden ein Masterprojekt.HPI-Absolventen sind in Industrie und Forschung hoch angesehen und verfügen bereits zu Beginn ihrer beruflichen Laufbahn über renommierte Praxiskontakte. Es fallen keine Studiengebühren an.Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlands universitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering (https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-Systems Engineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät des HPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges und besonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatikstudium an, das von derzeit rund 550 Studierenden genutzt wird. In den vier Masterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health", "Data Engineering" und "Cybersecurity" können darauf aufbauend eigene Forschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankings belegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of Design Thinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach dem Vorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für ein Zusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 15 Professoren und über 50 weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Es betreibt exzellente universitäre Forschung - in seinen IT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktoranden mit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa und Nanjing. Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen und Anwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzu kommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationen für alle Lebensbereiche.Pressekontakt:presse@hpi.deChristiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119, christiane.rosenbach@hpi.deund Betina Thamm, Tel. 0331 5509-175, betina.thamm@hpi.deOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22537/4420172