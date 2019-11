Anleihedebütant Saxony Minerals & Exploration AG (SME) "fördert" mit seiner Erstemission lediglich 5,15 Mio. EUR statt angepeilter bis zu 30 Mio. EUR. So lautet das Platzierungsergebnis am Ende der knapp zweiwöchigen Zeichnungsfrist. Im Wege einer Nachplatzierung sollen nun weitere TSV am Bondmarkt untergebracht werden. Das 2012 gegründete Rohstoffunternehmen hat im Angebotszeitraum von 17. bis 29. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...