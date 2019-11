Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit höheren Kursen in den Börsenmonat November gestartet, bleibt jedoch in Lauerstellung. Denn die Blicke richten sich bereits auf wichtige US-Konjunkturdaten. Dort werden am Nachmittag der monatliche Arbeitsmarktbericht sowie der ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie publiziert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...