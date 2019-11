Die Kanzlerin ist auf der Schlussetappe ihrer Amtszeit, kann aber selbst nicht bestimmen, wie lange diese dauert: Für Angela Merkel geht es fast nur noch darum, selbstbestimmt und in Würde aus dem Amt zu scheiden.

14 Jahre, 1 Monat und 2 Tage - das ist die Benchmark, die in der CDU noch immer etwas zählt. So lange war Konrad Adenauer im Amt, erster Kanzler der Bundesrepublik, Übervater der Partei, Namensgeber ihrer Stiftung und Zentrale.

In wenigen Wochen, rund um Weihachten 2019, wird Angela Merkel, 1954 als Angela Dorothea Kasner in Hamburg geboren, in der DDR aufgewachsen, nach der Wende eher zufällig in die Politik geraten, von den westdeutschen Granden der CDU notorisch unterschätzt, länger im Amt sein als eben jener Konrad Adenauer.

Egal, ob die Sozialdemokraten bis dahin aus der Koalition gestolpert sind oder sich weiter chronisch mit sich selbst beschäftigen; egal, ob Friedrich Merz bis dahin einen Putschversuch gegen Annegret Kramp-Karrenbauer gestartet hat oder die CDU-Chefin sich mit einer kämpferischen Rede auf dem Parteitag Mitte November in die Verlängerung rettet. Egal, ob weder das eine noch das andere passiert.

Angela Merkel wird versuchen, das zu machen, was sie fast immer getan hat: Sie wird sich das (Laien-)Schauspiel ihrer politischen und parteiinternen Gegner mit einer Mischung aus Erstaunen, Unverständnis und Belustigung angucken, beobachten, wie die anderen sich am Ende dann doch vorwiegend selbst demontieren - und das tun, was sie perfektioniert hat: Einfach da sein, sich nicht allzu wichtig nehmen, stillhalten, weitermachen.Diese Art des Regierens, die Männer wie Merz erkennbar in den Wahnsinn treibt, wird von Angela Merkel bleiben. Eine Großreformerin wird aus ihr nicht mehr werden. Schließlich zog sie aus ihrem ersten Bundestagswahlkampf 2005, in dem sie nach einem riesigen Vorsprung in den Umfragen fast noch den Sieg verspielte, eine alles überlagernde Konsequenz: Die Deutschen reden zwar gern über die ganz grundsätzliche Notwendigkeit von Reformen, finden es aber besser, wenn die im Ausland umgesetzt werden. Im schönen kuscheligen Deutschland soll sich möglichst nicht viel ändern. Es sei denn, es geht wirklich gar nicht mehr anders.

Und weil es eben über all die Jahre dann doch ohne Reformen ging, konzentrierte sich Merkel darauf, die Bundesrepublik durch all die Krisen zu steuern, die über das Land hereinbrachen - und begnügte sich ansonsten damit, hier und dort etwas nachzusteuern. Mal in die richtige Richtung, mal in die falsche. Wie das so ist im Leben. Aber unterm Strich eben auch mit keinem wirklich schlechten Ergebnis: In weiten Teilen des Merkellandes herrscht 2019 Vollbeschäftigung. Milliarden Menschen auf dieser Welt hätten nichts dagegen, wenn sie hier leben müssten.

Klar, was sagt das Heute schon über das Morgen aus? Nicht alles, aber ...

