Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rational nach Zahlen zum dritten Quartal von 598 auf 655 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Großküchenausstatter habe starke Resultate vorgelegt und insbesondere in puncto Profitabilität die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Cansu Tatar in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2019 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2019-11-01/11:46

ISIN: DE0007010803