Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Nemetschek nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 63,30 Euro belassen. Für den Entwickler von Software für Architekten, Ingenieure und die Bauindustrie gehe es nur bergauf, schrieb Analystin Nika Zimmermann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der operative Gewinn (Ebitda) habe die Markterwartung um zwei Prozent übertroffen./bek/men Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2019 / 06:48 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006452907