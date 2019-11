Die Deutsche Bank hat die Einstufung für PSA mit Blick auf eine mögliche Fusion mit Fiat Chrysler auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Strategisch sei ein solcher Deal sicher vernünftig, schrieb Analyst Gaetan Toulemonde in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Konditionen schienen aber Fiat Chrysler zu begünstigen. Darauf ließen auch die sehr unterschiedlichen Kursreaktionen beider Aktien schließen./bek/men Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2019 / 06:48 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0072 2019-11-01/11:55

ISIN: FR0000121501