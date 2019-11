The last trading day for a number of certificates (ETN) issued by Danske Bank A/S is determined for 5 November 2019. The certificates are shown below and changes are implemented by the Exchange with effect 6 November 2019. ISIN Shortname ----------------------------- DK0060603587 BULL CARL X2 DB ----------------------------- DK0060603660 BEAR CARL X2 DB ----------------------------- DK0060603744 BULL DSV X2 DB ----------------------------- DK0060603827 BEAR DSV X2 DB ----------------------------- DK0060603900 BULL FLS X2 DB ----------------------------- DK0060604049 BEAR FLS X2 DB ----------------------------- DK0060604122 BULL NOVO X2 DB ----------------------------- DK0060604205 BEAR NOVO X2 DB ----------------------------- DK0060604395 BULL NZYM X2 DB ----------------------------- DK0060604478 BEAR NZYM X2 DB ----------------------------- DK0060604551 BULL PAND X2 DB ----------------------------- DK0060604635 BEAR PAND X2 DB ----------------------------- DK0060604718 BULL VWS X2 DB ----------------------------- DK0060604981 BEAR VWS X2 DB ----------------------------- DK0060641405 BULL COLO X2 DB ----------------------------- DK0060641595 BEAR COLO X2 DB ----------------------------- DK0060641678 BULL CHRH X2 DB ----------------------------- DK0060641751 BEAR CHRH X2 DB ----------------------------- DK0060641835 BULL ISS X2 DB ----------------------------- DK0060641918 BEAR ISS X2 DB ----------------------------- DK0060750370 BULL GEN X2 DB ----------------------------- DK0060750453 BEAR GEN X2 DB ----------------------------- For further information please contact Surveillance, phone: +45 33 93 33 66