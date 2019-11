Die Deutsche Bank hat die Einstufung für BASF nach einem Investorentreffen auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Analyst Tim Jones zeigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie überzeugt, dass der Chemieproduzent bei seinem mittelfristigen Konzernumbau auf gutem Wege sei. Damit dürften die Ludwigshafener im kommenden Jahr besser gegen konjunkturelle Unsicherheiten gewappnet sein./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2019 / 06:48 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0077 2019-11-01/12:05

ISIN: DE000BASF111