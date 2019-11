Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Klöckner & Co nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 6,20 Euro belassen. Alles in allem deckten sich diese mit den Erwartungen, schrieb Analyst Matthias Pfeifenberger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Dynamik in der Branche sei nach wie vor nicht inspirierend für den Duisburger Stahlhändler, aber Nachfrage und Preise setzten die Bodenbildung fort./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2019 / 06:48 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0078 2019-11-01/12:06

ISIN: DE000KC01000