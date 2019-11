Zwei Managerinnen sollen bei der Deutschen Bahn schaffen, woran ihre männlichen Kollegen gescheitert sind: Züge ohne Fehler auf die Strecke bringen und die Güterbahn sanieren. Gelingt ihnen der Neuanfang?

Aller Anfang ist schwer - auch für Semmi. Semmi ist ein Roboter der Deutschen Bahn. Und er spricht. Die Bahn hat ihn in den 30. Stock des Frankfurter Bahntowers gehievt, um ihn den Top-Kunden des Unternehmens vorzustellen. "Er kennt sich bestens aus, beantwortet Fragen rund um die Reise" und "liefert prompt die passende Antwort", wirbt die Bahn auf einem Flyer beim Kundendialog "nahdran". Rund 100 Vielfahrer sind gekommen, vor allem Bahncard100-Kunden.

Semmi tut sich noch schwer. "Wann fährt der nächste ICE von Frankfurt nach Düsseldorf", fragt ein Kunde Semmi. Semmi zögert. Ein Mitarbeiter sagt: "Der Roboter ist auf Berlin als Abfahrtsort programmiert." Semmi scheitert bei der simplen Frage.

Der Roboter, der mit menschlicher Mimik arbeitet, ist ein Pilotprojekt der Bahn. Nicht verwunderlich also, dass Semmi noch nicht reibungslos funktioniert. Semmi sei ein so genannter Chatbot, also "ein KI-basiertes, auf künstliche Intelligenz basiertes Sprachsystem", sagt Sabina Jeschke, Technikvorstand der Deutschen Bahn. Er sei außerdem mehrsprachig und ein lernendes System. "Mit jeder Frage, die Sie stellen, lernt das System dazu." Bis 2021 soll das System, das an den Sprachassistenten Siri von Apple erinnert, marktreif sein und zeigen, dass die Deutsche Bahn ein digitaler Champion ist.

Jeschke hat sich mit diesen Ideen und Projekten Respekt verschafft. Auch wenn der Roboter noch nicht serienreif ist, gilt Jeschke als Hoffnungsträgerin im Konzern - und sie ist nicht die einzige. Jeschke und Sigrid Nikutta, Noch-Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe BVG, sollen die Bahn auf Vordermann bringen. Ihre heikle Mission: Züge pünktlicher machen und die Güterbahn sanieren. Es sind die derzeit schwierigsten Aufgaben, die der Konzern zu verteilen hat. Gelingt ihnen der Neuanfang?

Die IT-Professorin Jeschke ist seit Ende 2017 im Vorstand der Bahn, verantwortet das Technikressort und läuft gerade zu neuer Form auf. Bis Jahresende, so heißt es aus dem Aufsichtsrat ...

