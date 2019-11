Wien (www.anleihencheck.de) - In den kommenden Tagen werden mit den finalen Einkaufsmanagerindices (PMI) die letzten relevanten Konjunkturumfragen für den Monat Oktober veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die vorliegenden Schnellschätzungen für die Eurozone sowie Deutschland und Frankreich würden auf schwache Resultate für Italien und Spanien hinweisen. Die Analysten würden vor allem in Spanien mit einem Rückgang der PMI rechnen, in Italien könnten sich die Umfragewerte vergleichsweise besser gehalten haben. Weiters werde mit dem Sentix Index der erste Frühindikator für den Monat November veröffentlicht. Die Analysten würden mit einem merklichen Anstieg dieses Stimmungsbarometers rechnen, welcher sich vorwiegend aus einer Aufhellung der Zukunftserwartungen ergeben sollte. Zuletzt seien die anstehenden Industriedaten von Interesse. Nach dem Absturz des Auftragseingangs der deutschen Industrie in den letzten beiden Monaten müsse im September mit einem Rebound gerechnet werden. Der Output sollte sich dagegen im Vergleich zum Vormonat reduziert haben. Auch in Spanien würden die jüngsten Umfragen auf einen deutlichen Rückgang der Produktion im Vormonatsvergleich hindeuten. ...

