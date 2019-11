Bei den Austrian Airlines geht der Preiskampf gegen Billig-Fluggesellschaften wie Ryanair/Laudamotion, Easyjet, Wizz Air oder Level an die Substanz: Jetzt sollen 100 Mio. Euro eingespart werden - ein Paket, das in Umfang und Härte alle bisherigen Mutmaßungen übersteigt, wie "Die Presse" in ihrer heutigen Online-Ausgabe unter Berufung auf Airlinekreise schreibt. Hunderte Stellen würden gestrichen.AUA-Chef ...

Den vollständigen Artikel lesen ...