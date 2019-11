Das Analysehaus Jefferies hat Fiat Chrysler nach den Zahlen des Autobauers für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Sie seien solide ausgefallen mit einem für die Jahreszeit eher ungewöhnlichen positiven freien Cashflow, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch die Bekräftigung der Jahresziele stimme zuversichtlich und der Ausblick auf 2020 sei optimistisch. Die jüngsten Kursausschläge im Zuge der Meldungen zu den Fusionsplänen mit PSA ignorierten die Synergie-Effekte./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2019 / 19:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2019 / 19:30 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0081 2019-11-01/12:19

ISIN: NL0010877643