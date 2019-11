Die Deutsche Bank hat die Einstufung für London Stock Exchange (LSE) auf "Hold" mit einem Kursziel von 7400 Pence belassen. Der Marktdatenanbieter Refinitiv habe im dritten Quartal den Umsatz gesteigert, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die LSE will Refinitiv übernehmen. Goy schätzt, dass diese Übernahme im zweiten Halbjahr 2020 in trockenen Tüchern sein dürfte./bek/men Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2019 / 06:48 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0087 2019-11-01/12:23

ISIN: GB00B0SWJX34