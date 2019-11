Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH beabsichtigt ein Umtauschangebot an Investoren der Schuldverschreibung 2015/21. Die neue Anleihe hat einen um einen Punkt niedrigeren Kupon. So sollen die Gläubiger einen Zusatzbetrag in Höhe von 17,50 EUR pro umgetauschte Schuldverschreibung 2015/21 sowie die aufgelaufenen Stückzinsen erhalten. Das Gesamtvolumen des Umtauschangebots beträgt bis zu 15 Mio. EUR. ...

