Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Shell nach Quartalszahlen von 2750 auf 2650 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe die Erwartungen übertroffen und die Aktie noch Luft nach oben, schrieb Analyst Ahmed Ben Salem in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sehe die Unternehmensführung Risiken für den von ihr 2020 erwarteten Zufluss freier Barmittel. Damit seien auch die geplanten Aktienrückkäufe in Gefahr. Das neue Kursziel begründete der Experte zudem damit, wegen des schwierigen Umfelds für die Gaspreise seine Gewinnschätzungen für das kommende Jahr gesenkt zu haben./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2019 / 08:43 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2019 / 08:51 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0106 2019-11-01/13:51

ISIN: GB00B03MLX29