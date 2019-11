Die Wall Street wird am Freitag mit einer festeren Eröffnung erwartet. Vorbörslich positive Impulse kamen vom US-Arbeitsmarktbericht. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor Handelsstart 0,43 Prozent höher bei 27 162 Punkten. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochengewinn von rund 0,8 Prozent an. Am Vortag hatte der Dow gut 0,5 Prozent verloren und den Monat Oktober mit einem Plus von rund 0,5 Prozent abgeschlossen.

Die US-Wirtschaft hat im Oktober deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Die Löhne und Gehälter stiegen etwas schwächer als erwartet. "Das ist ein starker US-Arbeitsmarktbericht", stellte Analyst Thomas Altmann, von QC Partners fest. "Dass die Arbeitslosenquote in der Nähe ihres 50-Jahres-Tiefs stagniert ist ein starkes Zeichen für die Robustheit der US-Wirtschaft. Bisher hat die US-Wirtschaft den anhaltenden Handelskonflikt mit China erstaunlich gut weggesteckt", so Altmann.

Aus Branchensicht könnten Ölwerte im Anlegerfokus stehen, da gleich beide Dow-Unternehmen aus diesem Sektor ihre Quartalszahlen vorgelegt haben. ExxonMobil musste im dritten Quartal erneut Federn lassen: Der Überschuss brach im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um die Hälfte ein, der Umsatz fiel kräftig. Dennoch übertraf der größte US-Ölkonzern beim Gewinn die Erwartungen der Analysten klar. Die ExxonMobil-Aktien notierten vorbörslich zuletzt 0,6 Prozent höher.

Die Chevron-Titel verbilligten sich vorbörslich um 1 Prozent. Der Gewinn je Aktie des Ölmultis fiel im abgelaufenen Quartal deutlich und verfehlte die Erwartungen der Analysten. Auch die Produktionsvolumina blieben hinter der durchschnittlichen Konsensschätzung zurück.

Der Konsumgüterkonzern Colgate-Palmolive ist im dritten Quartal auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Nach einem leichten Umsatzrückgang im zweiten Quartal legten die Erlöse zu. Der Nettogewinn stieg ebenfalls. Die Aktien zeigten sich vorbörslich unverändert.

Personalisierte Einkaufstipps und ein aufgemöbelter Lebensmitteldienst haben dem chinesischen Internet-Riesen Alibaba im Sommer ein dickes Umsatzplus beschert. Im zweiten Geschäftsquartal bis Ende September stiegen die Erlöse um 40 Prozent und der operative Gewinn um 51 Prozent. Damit trotzte Alibaba dem gebremsten Wirtschaftswachstum in China und übertraf bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen von Analysten. Alibaba-Papiere stiegen im vorbörslichen Handel um 0,9 Prozent./edh/jha/

