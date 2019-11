Beim Handelskonzern Metro kommt wieder mehr Bewegung in den Aktionärskreis. Der tschechische Investor Daniel Kretinsky hat über ein Optionsrecht knapp 45 Millionen Stammaktien erworben, die bislang beim bisherigen Großaktionär Haniel gelegen hatten. Damit kommt Kretinsky mittlerweile auf einen Anteil von 29,99 %. Er hatte vor einigen Monaten ja bereits versucht, Metro komplett zu übernehmen, war damit allerdings gescheitert.Bildnachweis: © Metro AGÜber entsprechende Optionsrechte in Vereinbarung mit Haniel kann er seine Beteiligung aber noch etwas ausbauen. Insgesamt käme er bei Ausübung aller Optionen auf 32,71 % und müsste damit dann nach dem Aktienrecht ein Pflicht-Übernahmeangebot machen. Allerdings wäre er da preislich nicht gebunden, könnte also auch deutlich unter dem aktuellen Metro-Kurs solch eine Offerte abgeben.

