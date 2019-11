Beflügelt von überraschend starken US-Arbeitsmarktdaten hat der Dax am Freitag die Marke von 13.000 Punkten ins Visier genommen. Auch an den übrigen Börsen Europas und der Wall Street kamen die Anleger in Kauflaune. Der deutsche Leitindex lag am Nachmittag 0,7 Prozent bei 12.959 Punkten, der EuroStoxx50E gewann 0,6 Prozent auf 3625 Zähler.

Den vollständigen Artikel lesen ...