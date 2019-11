London (www.anleihencheck.de) - Anfang November trete Christine Lagarde die Nachfolge von Mario Draghi an der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) an, so die Experten von Moneyfarm.Doch welches Erbe habe der Italiener der Französin hinterlassen? Wer nur auf das Offensichtliche, und somit auf die nackten Zahlen zu Draghis Amtszeit als EZB-Präsident schaue, werde zum Schluss kommen müssen, dass er gescheitert sei. Denn die Inflation, das eigentliche Mandat der EZB, habe zu keinem Zeitpunkt in dieser Periode das Ziel von zwei Prozent erreicht. Gleichzeitig sei das Wachstum im gesamten Euroraum, aber auch in den stärksten Regionen des gemeinsamen Währungsgebiets, moderater als in der Wirtschaft der Vereinigten Staaten gewesen. Der Arbeitsmarkt hbe in den letzten Jahren zwar einen anhaltenden Aufschwung verzeichnet, aber mit außerordentlicher Verlangsamung auf die Krise der Jahre 2008 bis 2011 reagiert, was sich auf die Lohndynamik bei den meisten Bürgern der Eurozone ausgewirkt habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...