Der heimische Öl- und Gaskonzern hatte am Mittwoch Geschäftszahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Das Kursziel bleibt ebenfalls unverändert und liegt damit nach wie vor bei 60,00 Euro. Ads_BA_AD('CAD2'); Somit sehen die Berenberg-Analysten Ilkin Karimli, Henry Tarr und Jason Turner durchaus noch nennenswertes Kurspotenzial, denn am Freitagvormittag wurden die OMV-Titel an der Wiener Börse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...