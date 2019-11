NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Industrie hat im Oktober an Dynamik gewonnen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 51,3 von 51,1 Punkten. Volkswirte hatten allerdings einen etwas höheren Wert von 51,5 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 51,5 ermittelt worden.

"Im verarbeitenden Gewerbe in den USA zeigen sich zaghafte Anzeichen einer erneuten Belebung, wobei die Produktionskomponente nun seit drei Monaten in Folge gestiegen ist, was darauf hindeutet, dass die Talsohle im Juli durchschritten wurde", sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson.

Das Wachstum des Auftragseingangs habe ein Halbjahreshoch erreicht, das zum Teil durch einen erneuten Anstieg der Exporte getragen wurde, was die Produzenten veranlasst habe, mehr Personal einzustellen, sagte Williamson.

Link: https://www.markiteconomics.com/Public/Page.mvc/PressReleases

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/smh

(END) Dow Jones Newswires

November 01, 2019 09:58 ET (13:58 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.