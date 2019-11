Der Euro hat am Freitagnachmittag seine Verlaufsverluste gegenüber dem Dollar aufgeholt, nachdem Stimmungsdaten aus der US-Industrie unter den Erwartungen geblieben waren. Gegen 16.00 Uhr stand die Gemeinschaftswährung bei 1,1162 Dollar und damit wieder am Niveau von heute Früh.Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Oktober von niedrigem Niveau aus aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...