Die Bundeskanzlerin wolle auf eine friedliche Lösung des Kaschmir-Konflikts hinarbeiten. Doch die indische Regierung zeigt daran bislang wenig Interesse.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Kritik an der indischen Rolle in der Provinz Kaschmir geübt. "So wie im Augenblick die Situation für die Menschen dort ist, ist sie nicht nachhaltig und nicht gut. Das muss sicher verbessert werden", sagte Merkel nach den deutsch-indischen Regierungskonsultationen in Neu-Delhi zu deutschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...