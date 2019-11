(shareribs.com) Frankfurt / New York 01.11.2019 - Technologiewerte zeigen sich am Freitag überwiegend fester und folgen damit dem breiten Markt nach oben. In Frankfurt klettern Dialog Semi und Wirecard. Google-Mutter Alphabet will Fitbit übernehmen.Der DAX verbessert sich um 0,9 Prozent auf 12.976 Punkte. Hier geht es für Covestro, Infineon und Continental nach oben. Für Papiere von Deutsche Telekom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...