ZÜRICH (Dow Jones)--Auf dem zuletzt erreichten Rekordniveau scheint für den Schweizer Aktienmarkt die Luft erst einmal dünner zu werden. Trotz eines auf eine robuste US-Konjunktur hindeutenden US-Arbeitsmarktberichts und auch eines positiven Konjunktursignals aus China reichte es für den SMI nur zu einem kleinen Plus von 0,3 Prozent auf 10.252 Punkte. Im europäischen Vergleich hinkte er damit etwas hinterher.

Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und 3 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 46,74 (zuvor: 58,91) Millionen Aktien.

Tagesgewinner waren Credit Suisse, die sich nach Verlusten an den Vortagen nach Vorlage der Quartalszahlen um 2,0 Prozent erholten. Dahinter kamen Swatch und Richemont auf die Plätze mit Anstiegen um 1,4 bzw 1,2 Prozent. Sie dürften Rückenwind von auf Wachstum hinweisenden Konjunkturdaten aus China erhalten haben, zumal beide Unternehmen stärker vom dortigen Verkauf ihrer Produkte abhängen.

In der zweiten Reihe legten Panalpina deutlich um fast 7 Prozent zu. Auslöser waren gute Ertragszahlen der dänischen DSV Panalpina. Die Dänen hatten Panalpina im Sommer übernommen. Ein kleiner Rest von noch in Zürich gehandelten Panalpina-Aktien wird deswegen zwar in Kürze vom Schweizer Börsenzettel verschwinden, am Freitag profitierten die Papiere aber noch einmal von den Geschäftszahlen.

Ebenfalls in der Logistikbranche zeigten sich Kühne+Nagel dagegen wenig bewegt. Hier dürfte eine Abstufung der Aktie durch die Analysten der UBS auf "Neutral" von "Kaufen" gebremst haben. An dem derzeit schwierigen Branchenumfeld für Kühne+Nagel dürfte sich in Zukunft nicht viel ändern, glauben die Analysten. Daher sehen sie das Chance-Risiko-Profil als ausgeglichen an.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 01, 2019 12:45 ET (16:45 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.