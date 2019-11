Die Wiener Börse hat am Freitag fester geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg im Feiertagshandel um 25,05 Punkte oder 0,80 Prozent auf 3.164,64 Einheiten. Bereits das vierte Mal wurde in Wien in diesem Jahr an einem Feiertag regulär gehandelt.Die europäischen Leitbörsen waren ebenfalls geöffnet. Auch sie verzeichneten Kursgewinne. In der Früh stützten besser als erwartet ausgefallene Stimmungsdaten ...

