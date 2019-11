Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem neuen Jahreshoch hat sich der deutsche Aktienmarkt aus der Woche verabschiedet. Bereits am Morgen sorgten gute Wirtschaftsdaten aus China für eine gestiegene Risiko-Bereitschaft unter den Anlegern. Mit den US-Arbeitsmarktdaten stieg der DAX am Nachmittag dann auf ein neues Jahreshoch bei 12.992 Punkten. "Das ist ein starker US-Arbeitsmarktbericht", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners. Natürlich habe sich auch in den USA das Wirtschaftswachstum verlangsamt, aber die Wirtschaft wachse. Damit blieben die USA der Fels in der Brandung.

Der DAX schloss 0,7 Prozent höher bei 12.961 Punkten. Zum Wochenschluss legte die Berichtssaison eine kleine Pause ein. Sollten die Quartalszahlen der DAX-Unternehmen in der kommenden Woche positiv überraschen, dürfte der DAX die Marke von 13.000 Punkten zurückerobern. Unter diese war der Index im Juni 2018 gefallen.

Berichtssaison legt Pause ein

Gesucht waren zyklische Titel; defensive Werte wie Beiersdorf, Eon oder Vonovia schlossen dagegen um bis zu 1,4 Prozent im Minus. Die Aktie von Continental (plus 2,4 Prozent auf 122,72 Euro) profitierte von einen Kaufempfehlung der Citi - das Kursziel von 141 Euro liegt deutlich über dem aktuellen Niveau. Der Restrukturierungsplan von Continental erfordere viel Zeit. Er lege das Augenmerk verstärkt auf die Kosten und damit wohl auch auf die Investitionen.

Nach guten Zahlen am Vortag legten Nemetschek um weitere 7,0 Prozent zu. Ein positiver Ausblick des italienischen Wettbewerbers Tenaris sowie die guten China-Daten beflügelten die Aktie von Salzgitter, die 5,8 Prozent höher aus dem Handel ging.

Mit Akasol (minus 4,4 Prozent) lieferte ein weiteres Unternehmen aus dem Sektor der eMobility eine Gewinnwarnung. Die Citigroup-Analysten zeigten sich trotz der gesenkten Prognose tendenziell gelassen. Die Gewinnwarnung des Herstellers von Batteriesystemen sei unter anderem auf verspätete Aufträge von Volvo zurückzuführen, die im nächsten Jahr zu erwarten seien.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 65,9 (Vortag: 100,7) Millionen Aktien im Wert von rund 2,79 (Vortag: 4,23) Milliarden Euro. Es gab 25 Kursgewinner und fünf -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.961,05 +0,73% +22,75% DAX-Future 12.955,50 +0,48% +22,66% XDAX 12.962,43 +0,48% +22,51% MDAX 26.547,34 +1,14% +22,97% TecDAX 2.829,87 +1,19% +15,50% SDAX 11.552,54 +1,02% +21,49% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,44 -42 ===

