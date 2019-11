Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Japan und Russland bleiben die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (18:21 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.623,74 +0,54% +20,73% Stoxx50 3.284,15 +0,52% +18,99% DAX 12.961,05 +0,73% +22,75% FTSE 7.302,42 +0,75% +7,73% CAC 5.761,89 +0,56% +21,80% DJIA 27.301,66 +0,94% +17,04% S&P-500 3.061,72 +0,80% +22,13% Nasdaq-Comp. 8.361,36 +0,83% +26,01% Nasdaq-100 8.133,08 +0,61% +28,49% Nikkei-225 22.850,77 -0,33% +14,17% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 171,36 -50

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,59 54,18 +2,6% 1,41 +14,9% Brent/ICE 60,82 60,24 +1,0% 0,58 +10,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.507,87 1.512,28 -0,3% -4,41 +17,6% Silber (Spot) 18,06 18,10 -0,2% -0,04 +16,5% Platin (Spot) 947,06 932,24 +1,6% +14,82 +18,9% Kupfer-Future 2,65 2,64 +0,6% +0,02 +0,3%

Die Ölpreise steigen. US-Öl der Sorte WTI, dessen Preis sich zuletzt etwas schwächer entwickelt hatte als Brentöl, holt gegenüber Brent wieder auf. Beim Gold tut sich dagegen wenig. Der Preis für die Feinunze gibt leicht nach, hält sich aber über der Marke von 1.500 Dollar.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Aus Börsianersicht wie gemalt ist der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober ausgefallen und sorgt zum Wochenausklang für steigende Aktienkurse. Der erwartete Stellenzuwachs wurde deutlich übertroffen, was auf eine robuste US-Konjunktur hindeutet. Zugleich stiegen die Stundenlöhne nicht so stark wie gedacht, was für weiter niedrige Zinsen spricht. Niedrigzinsfantasie schürt außerdem der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende US-Gewerbe. Das Konjunkturbarometer stieg zwar gegenüber September, aber längst nicht so stark wie prognostiziert. Zudem blieb er im Schrumpfung signalisierenden Bereich. Die US-Notenbank hatte am Mittwoch gerade erst die Zinsen gesenkt und eine Zinssenkungspause angedeutet, zugleich aber betont, datenabhängig agieren zu wollen. Die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinssenkung im Dezember ist mit dem starken Stellenaufbau am Zinsterminmarkt um 10 Basispunkte auf nun 11 Prozent gesunken. Ein positiver Impuls kommt unterdessen zudem aus China, wo der Einkaufsmanagerindex gestiegen ist. Ein Übernahmegebot beschert dem Kurs von Fitbit ein kräftiges Plus. Google will den Anbieter von sogenannten Fitness-Trackern für rund 2,1 Milliarden Dollar kaufen. Gerüchte darüber hatten den Fitbit-Kurs an den Vortagen schon stark nach oben gezogen. Alphabet liegen gut behauptet im Markt. Mit der Übernahme könnte Apple mit seinen Apple-Watches ein stärkerer Konkurrent entstehen. Die Apple-Aktie zeigt sich davon aber unbeeindruckt.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Ein starker US-Arbeitsmarktbericht hat zum Wochenausklang die Aktienmärkte in Deutschland, Frankreich und Italien auf neue Jahreshochs geschickt. Am Morgen überzeugte bereits der Caixin Index für das verarbeitende Gewerbe in China - er lag war die dritte Lesung in Folge über der Marke von 50, die auf eine Expansion hinweist. Der Rohstoffsektor profitierte von den positiven Daten aus China und legte um 3,2 Prozent zu. Die Minen-Konzerne Rio Tinto, Glencore und Anglo American schlossen jeweils über 3 Prozent im Plus. In Italien ging es für die Aktie von Tenaris nach Zahlenausweis um 8,5 Prozent nach oben. An der Börse wurde auf den freien Cashflow und den Ausblick auf 2020 verwiesen. Der Wettbewerber Salzgitter in Deutschland gewann 5,8 Prozent. Nach Zahlen für das dritte Quartal kletterte die Aktie des dänischen Logistikers DSV Panalpina um 7,4 Prozent. Nachdem der Auto-Sektor die vergangenen beiden Tage auch mit der Schwäche der Zulieferer in Folge der geplanten Fusion von Fiat Chrysler und Peugeot unter Druck gestanden hatte, ging es nun um 1,3 Prozent nach oben. Optimistisch sind die Analysten der Citi für die Aktie von Continental (plus 2,4 Prozent). Sie haben das Votum auf "Kaufen" hochgenommen - das Kursziel von 141 Euro liegt deutlich über dem aktuellen Niveau von 122,72 Euro. Der Restrukturierungsplan erfordere viel Zeit, die nicht in die Citi-Bewertung eingehe. Das Management habe aber Schritte eingeleitet, diese Chance zu nutzen, hieß es.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.35 Uhr Do, 17:01 Uhr % YTD EUR/USD 1,1164 +0,11% 1,1157 1,1158 -2,6% EUR/JPY 120,93 +0,38% 120,48 120,59 -3,8% EUR/CHF 1,1007 +0,02% 1,1005 1,1009 -2,2% EUR/GBP 0,8634 +0,13% 0,8608 0,8622 -4,1% USD/JPY 108,31 +0,25% 107,99 108,07 -1,2% GBP/USD 1,2930 -0,02% 1,2959 1,2941 +1,3% USD/CNH (Offshore) 7,0381 -0,16% 7,0431 7,0443 +2,5% Bitcoin BTC/USD 9.154,26 +0,39% 9.114,26 9.263,51 +146,1%

Der Dollar liegt nach den Konjunkturdaten des Tages niedriger als am Vorabend. Zunächst hatte er auf den Arbeitsmarktbericht positiv reagiert, fiel dann aber zurück.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Zum Wochenausklang haben an den Börsen in Ostasien und Australien die positiven Vorzeichen überwogen. Negative Vorgaben aus den USA und neue Zweifel an einer Einigung im Handelsstreit USA-China dämpften die Kauflust der Anleger nicht nachhaltig. Als eine der wenigen Ausnahmen in der Region schloss die Tokioter Börse im Minus. Belastet wurde der japanische Aktienmarkt vom stärkeren Yen, der als Fluchtwährung von der Verunsicherung im US-chinesischen Handelskonflikt profitierte. Die chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong beendeten den Handel dagegen fester - gestützt von guten chinesischen Konjunkturdaten. In Hongkong sprang der Kurs von Beigene um fast 32 Prozent nach oben. Der US-Biotechnologiekonzern Amgen steigt bei dem auf Krebsmedikamente spezialisierten Pharmahersteller ein. Amgen zahlt 2,7 Milliarden Dollar in bar für etwa 20 Prozent an Beigene. In Tokio sprang die Aktie von Nintendo um 7,5 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte den Nettogewinn im zweiten Geschäftsquartal überraschend deutlich gesteigert.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

AbbVie passt Ergebnisausblick nach gutem Quartal an

AbbVie hat im dritten Quartal auf Grund höherer Kosten einen niedrigeren Gewinn erzielt, übertraf jedoch die Erwartungen der Analysten. Den Ausblick für das Gesamtjahr passte der Pharmakonzern an. Den bereinigten Gewinn je Aktie sieht die AbbVie Inc laut Mitteilung nun zwischen 8,90 und 8,92 Dollar. Somit erhöhte der Konzern das unter Ende der Bandbreite. Bisher wurde die Spanne mit 8,82 bis 8,92 Dollar je Aktie angegeben.

Alibaba übertrifft im 2. Quartal die Erwartungen

Der chinesische Online-Händler Alibaba hat seinen Gewinn im zweiten Geschäftsquartal mehr als verdreifacht und die Erwartungen deutlich übertroffen. Der Nettogewinn sprang auf 72,5 Milliarden Yuan (9,23 Milliarden Euro) oder 27,51 Yuan je Aktie, von 20 Milliarden im Vorjahreszeitraum oder 7,62 Yuan, wie die Alibaba Group Holding Ltd mitteilte. Bereinigt um Sondereffekte verdiente Alibaba 13,10 Yuan, das war mehr als Analysten mit 10,75 Yuan erwartet hatten.

Apple startet seinen Streamingdienst TV+

Der US-Technologiekonzern Apple hat seinen eigenen Streamingdienst eingeführt: Das Angebot namens Apple TV+ ist seit Freitag erhältlich und buchbar, darunter auch in Deutschland. Insgesamt sollten Kunden in über hundert Ländern das Angebot nutzen können, mit dem der Konzern den Platzhirschen Netflix und Amazon Konkurrenz machen und sich Marktanteile sichern will.

Chevron verdient weniger und verfehlt die Erwartungen

Der US-Ölkonzern Chevron hat wie sein größerer Konkurrent Exxon Mobil im dritten Quartal wegen der niedrigen Ölpreise einen deutlichen Gewinneinbruch erlitten. Anders als Exxon verfehlte Chevron aber die Analystenprognose.

Colgate-Palmolive steigert Gewinn im dritten Quartal

Der amerikanische Konsumgüterkonzern Colgate-Palmolive hat seinen Gewinn bei einer Umsatzsteigerung von rund 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Der Hersteller von Pflegeprodukten verbuchte einen Gewinn von 578 Millionen US-Dollar oder 0,67 pro Aktie, verglichen mit 523 Millionen Dollar 0,60 pro Aktie im Vorjahr. Ohne Einmalkosten wies das Unternehmen einen bereinigten Gewinn von 71 Cent pro Aktie aus. Analysten waren von 70 Cent pro Aktie ausgegangen.

Gewinneinbruch bei Exxon Mobil - Ergebnis über Erwartungen

Niedrigere Öl- und Gaspreise haben Exxon Mobil im dritten Quartal einen Gewinneinbruch beschert. Dieser fiel aber nicht so stark aus wie von Analysten befürchtet. Exxon Mobil verdiente im Zeitraum von Juli bis September unter dem Strich 3,2 Milliarden US-Dollar nach 6,2 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf 75 Cent, das waren 6 Cent mehr als Analysten im Factset-Konsens erwartet hatten.

Fitch: Synergien mittelfristig positiv für Bonität von PSA-Fiat Chrysler

