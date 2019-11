FRANKFURT (Dow Jones)--Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo hat weitere Streiks bei der Deutschen Lufthansa angekündigt. In einer Urabstimmung stimmten die Gewerkschaftsmitglieder "mit überwältigender Mehrheit für die Ausweitung von Streiks in den fünf Lufthansa-Betrieben", wie die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo) mitteilte. Ufo hatte im Tarifstreit mit der Lufthansa zuletzt zum Streik bei mehreren Fluggesellschaften des Konzerns aufgerufen. Wann und wo genau der Arbeitskampf fortgeführt werden soll, werde Ufo-Tarifvorstand Daniel Flohr am 4. November um 14 Uhr in einer Videobotschaft bekanntgeben.

Der Mitteilung zufolge war die Zustimmungsquote bei Sunexpress Deutschland mit 96,2 Prozent am höchsten, gefolgt von Germanwings mit 95,1 Prozent. Bei der Eurowings Deutschland lag die Zustimmung 82,3 Prozent und bei der Lufthansa AG bei 86,9 Prozent. Bei der Lufthansa CityLine stimmten 77,5 der Ufo Mitglieder für eine Ausweitung der Arbeitskämpfe.

Dem Lufthansa-Konzern, der Tarifverhandlungen mit Ufo weiterhin ablehnt und stattdessen nun Tarifgespräche mit Verdi sondiert, warf der Gewerkschaft vor, einen Machtkampf gegen die eigene Belegschaft zu führen. Die Deutsche Lufthansa zweifelt indes die Vertretungsbefugnis von Ufo für das Kabinenpersonal an und sieht die "Gewerkschaftseigenschaft" ungeklärt.

