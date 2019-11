Das geplante Teil-Handelsabkommen zwischen den USA und China steht nach Angaben des Wirtschaftsberaters von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, kurz vor einem Abschluss. "Die Gespräche laufen sehr gut", sagte Kudlow am Freitag in Washington. Mehrere Kapitel - zu Agrarprodukten, Finanzdienstleistungen und Währungsfragen - seien "praktisch fertig".

Beim Thema Schutz geistigen Eigentums gebe es "ausgezeichnete Fortschritte". Beim Thema Technologietransfer gebe es "etwas Fortschritt", vermutlich sei dies jedoch etwas für die "Phase zwei". Kudlow betonte: "Der Deal ist noch nicht abgeschlossen, aber wir haben enorme Fortschritte gemacht." US-Präsident Donald Trump sei sehr optimistisch.

Die USA und China liefern sich seit mehr als einem Jahr einen Handelskrieg, der in beiden Ländern das Wirtschaftswachstum bremst und die Weltkonjunktur beeinträchtigt. Beide Seiten haben einander schrittweise mit immer neuen Strafzöllen überzogen, während parallel Gespräche über ein Handelsabkommen laufen.

Vor einigen Tagen hatte Trump die grundsätzliche Einigung auf ein Teilabkommen verkündet. Diese "Phase eins" eines umfassenderen Abkommens soll die von Kudlow genannten Themenblöcke enthalten. Der US-Präsident hatte am Donnerstag auf Twitter geschrieben, die "Phase eins" umfasse etwa 60 Prozent des angepeilten Gesamt-Abkommens.

Ursprünglich hatte Trump angepeilt, am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) Mitte November in Santiago de Chile mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping ein Teilabkommen zu unterzeichnen. Wegen schwerer Proteste in Chile hatte die dortige Regierung den Apec-Gipfel jedoch überraschend abgesagt.

Beide Länder suchen nach US-Angaben derzeit nach einem neuen Ort für ein Treffen. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen, sagte Kudlow. Man peile einen "ähnlichen" Zeitplan an. Konkreter wurde er nicht./jac/DP/jsl

