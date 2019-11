FRANKFURT (Dow Jones)--Fuchs Petrolub kauft in Kanada zu. Wie der Mannheimer MDAX-Konzern mitteilte, hat er das Unternehmen Zimmark Inc. in Burlington, Ontario, erworben, ein Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Schmierstoffe und Chemicals Process Management (CPM).

Damit erweitert die Fuchs-Gruppe ihr Serviceportfolio im Markt für Industrieschmierstoffe und wird die Prozesse gegebenenfalls auch in den anderen Divisionen weltweit einsetzen. Das Geschäft wird als eigenständige Division für CPM des nordamerikanischen Industriegeschäfts von Fuchs geführt.

Die Transaktion soll zum 1. November wirksam werden. Laut Mitteilung erwirtschaftete Zimmark im Geschäftsjahr 2018 in Nordamerika einen Umsatz von 4 Millionen Euro.

