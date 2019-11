Schaltbau hat in der abgelaufenen Woche Zahlen für die ersten 9 Monate bzw. das dritte Quartal 2019 veröffentlicht und dabei den erfolgreichen Abschluss der 2017 begonnenen Restrukturierung bekannt gegeben. Im Zuge dessen wurden die Tochtergesellschaften Pintsch Bubenzer (2018), Sepsa (2019) und Alte (2019) verkauft bzw. liquidiert. Zugleich wurde im dritten Quartal eine neue Refinanzierung mit einem Volumen von 151,5mEUR, bestehend aus einem neuen Konsortialkredit über 109mEUR, einem Factoring-Programm i.H.v. 29mEUR sowie einer neuen Vereinbarung mit einem Teil der Inhaber der bisherigen Schuldscheindarlehen (13,5mEUR), abgeschlossen. Während erste Forderungen bereits im dritten Quartal verkauft wurden, wird sich der Effekt aus dem neuen Konsortialkredit erst ab dem 01.01.2020 auswirken. Bis Jahresende werden die Zinsen noch einheitlich 3,6% betragen, ehe sie ab Anfang 2020 in einem Bereich von 1,0-3,1% liegen.



Aufgrund der unterjährigen Endkonsolidierung der genannten Gesellschaften in diesem Jahr wie auch im Vorjahr berichtet Schaltbau sowohl Konzernkennzahlen wie auch Like-for-like Kennzahlen, um eine bessere Vergleichbarkeit zu gewähren. So war der Umsatz nach 9 Monaten mit 376,4mEUR nahezu auf dem Vorjahresniveau, auf vergleichbarer Basis ergab sich jedoch ein organisches Wachstum von 7,7% auf 354,6mEUR, welches durch alle drei Segmente (mobile Verkehrstechnik +5,0%/stationäre Verkehrstechnik +28,5%/Komponenten +5,2%) getragen wurde.



