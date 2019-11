The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.11.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.11.2019



ISIN Name



CA62848A1030 MX GOLD CORP.

GB00B0HZP136 GREENE KING PLC LS-,125

IL0010834682 ON TRACK INNOVATIO.IS-,10

SE0003613090 MOBERG PHARMA AB

US03815U2015 APPLIED DNA NEW DL-,0001

US52471Y1064 LEGACYTEXAS FINL GRP

US9103041045 UNITED FIN.BANC. DL 1

US91732J1025 US ECOLOGY INC. DL-01