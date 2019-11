WOODCLIFF LAKE (dpa-AFX) - BMW hat im Oktober den US-Absatz deutlich gesteigert. Mit 25 440 Fahrzeugen seien 9,4 Prozent mehr verkauft worden als im entsprechenden Vorjahreszeitraum, teilte das Unternehmen am Freitag in Woodcliff Lake mit. Seit Jahresanfang beläuft sich das Plus auf 3,8 Prozent./he/ck

ISIN DE0005190003

AXC0223 2019-11-01/20:43