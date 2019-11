Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Berlin (pta013/01.11.2019/20:45) - Berlin 1. November 2019: Der Aufsichtsrat der Uptech AG (WKN: A0SLML, ISIN: DE000A0SLML9) mit Sitz in Berlin hat heute beschlossen, Herr Christian Römer mit Wirkung zum 1. November für einen Zeitraum von zwei Jahren zum neuen Mitglied des Vorstands zu bestellen.



Herr Ali Izhar Ahmed, der derzeitige Vorstand (CEO) der Uptech AG (die "Gesellschaft"), hat heute im besten Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat der Gesellschaft sein Amt als Vorstandsmitglied mit sofortiger Wirkung niedergelegt, um sich zukünftig neuen Aufgaben zu widmen. Der Aufsichtsrat hat den Wunsch von Herrn Ahmed akzeptiert und der Niederlegung des Amtes zugestimmt.



Der neue Vorstand Herr Römer wird als CEO der Gesellschaft nun die Geschäfte leiten.



Investor Relations-Kontakt: Hannah Swarovsky E-Mail: info@uptech.ag Telefon: +49 30 844 357 60



WKN: A0SLML, ISIN: DE000A0SLML9 Quotation: Börse Düsseldorf (Freiverkehr)



Über die Uptech AG: Die Uptech AG ist eine börsennotierte Beteiligungsgruppe mit Fokus auf Blockchain-Technologien und Investments in den Bereichen Technology & Development (Helix Cognitive Computing GmbH), Advisory & Consulting (Krypto Management Consulting GmbH) sowie Education & Communities (KryptoEducation GmbH). Das Unternehmen mit Verwaltungssitz in Berlin investiert in ein breites Portfolio von Beteiligungen und entwickelt die Beteiligungen operativ und strategisch weiter. Die Uptech AG schafft Werte für ihre Investoren und leistet einen Beitrag zum Wachstum des Blockchain-Ökosystems.



Aussender: Uptech AG Adresse: Gormannstraße 22, 10119 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 30 88 06 67 949 E-Mail: info@uptech.ag Website: uptech.ag



ISIN(s): DE000A0SLML9 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf



