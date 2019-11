Haikou, China (ots/PRNewswire) - Die WTE China Post-Event FAM-Reise endete am 31. Oktober 2019 und markierte den erfolgreichen Abschluss der World Tourism Exchange China (Haikou) 2019 (WTE China 2019), die am 21. Oktober 2019 begann.Die WTE China 2019 ist eine der wichtigsten Veranstaltungen Chinas für die globale Reisebranche und wurde von den Verantwortlichen der Provinz Hainan sehr geschätzt. Sie wurde von der Haikou Municipal People's Government veranstaltet, unterstützt vom Hainan Provincial Department of Tourism, Culture, Radio, Television and Sports, und gemeinsam organisiert von Haikou Municipal Bureau of Tourism, Culture, Radio, Television and Sports, Haikou Convention and Exhibition Bureau, Beyond Summits Ltd, WowTrips Hi-Tech Networks Co. Ltd und dem American Society of Travel Advisors (ASTA) China Chapter. Hainan Airlines ist der offizielle Airline-Partner und Haikou Marriott Hotel ist der offizielle Hotelpartner der WTE China 2019.Während der WTE China 2019 wurden internationale Käufer zu persönlichen Gesprächen mit chinesischen Verkäufern nach China eingeladen. Mit dem Schwerpunkt auf Anpassung, Reifung und Vermarktung von Chinas Inbound-Tourismusprodukten und der Einführung von "Deep Forum + Trade Show + FAM Trip + Concurrent Events" wurden verschiedene Verkaufsaktionen und Austauschaktivitäten durchgeführt, darunter die Eröffnungs- und Abschlussveranstaltung, das Symposium zu Chinas Entwicklung des Einreisetourismus, All Delegate General Session, Trade Show, persönliche Gespräche, die Veröffentlichung von Haikou-zentrierten regionalen Multi-Destinations-Tourenprodukten, Bildungsveranstaltungen, Tourismus-Präsentationen verschiedener lokaler Tourismusverbände Chinas, darunter das Hainan Provincial Department of Tourism, Culture, Radio, Television and Sports, Haikou Municipal Bureau of Tourism, Zhangjiajie Municipal Cultural Tourism Radio und Television Sports Bureau, Chengdu Cultural Broadcasting und Tourism Bureau, Culture, Radio, Television and Sports, und Guiyang Municipal Culture und Tourism Bureau. Außerdem wurden vor und nach der WTE-Konferenz verschiedene FAM-Reisen innerhalb und außerhalb von Haikou für internationale Gäste zu verschiedenen chinesischen Reisezielen wie Haikou und Umgebung, Chengdu, Changsha & Zhangjiajie, Chongqing & Yangtze River Cruise und Chongqing Sheenjoy organisiert.Auch in Zukunft wird sich die WTE China auf den Inbound-Tourismus konzentrieren und sich als eine der einflussreichsten und effektivsten internationalen Inbound-Tourismusveranstaltungen Chinas etablieren, und somit die Entwicklung und Förderung des Inbound-Tourismus in China fördern. Die WTE China wird im Jahr 2020 erneut stattfinden.Für die neuesten Informationen zur WTE China 2020 besuchen Sie bitte die offizielle Website der WTE China (https://en.wte.wowtrips.com/) oder kontaktieren Sie uns wie folgt.Facebook: @WTEChinaTwitter: @WTEChinaFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1021423/WTE_China_trade_expo_Haikou.jpgPressekontakt:Maggie Zhangmaggie.zhang@beyondsummits.com+86-13671389442Original-Content von: World Tourism Exchange China (WTE China), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137708/4421208