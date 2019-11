02.11.019 - Die weltweit im Schmierstoffbereich tätige FUCHS-Gruppe (ISIN: DE0005790430) übernimmt das Geschäft von ZIMMARK INC. Bei dem in Burlington, Ontario (Kanada) ansässigen Unternehmen handelt es sich um ein Dienstleistungsunternehmen, das Services in den Bereichen Schmierstoffe und Chemicals Process Management (CPM) anbietet. Mit der Übernahme erweitert die FUCHS-Gruppe ihr Serviceportfolio im Markt für Industrieschmierstoffe und wird die Prozesse gegebenenfalls auch in den anderen weltweiten Divisionen einsetzen. Das Geschäft wird als eigenständige Division für Chemicals Process Management ...

