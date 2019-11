Am 24.10. präsentierten sowohl Daimler (WKN:710000) als auch Amazon (WKN:906866) ihre Q3-Zahlen. Während die Amazon-Aktie infolgedessen knapp 4 % verlor, setzte die Daimler-Aktie zum Steigflug an - zeitweise notierte sie 6 % höher als am Vortag. Wer sich die Zahlen etwas genauer anschaut, der mag sich über diese Reaktion durchaus wundern. Was ich damit meine - und inwiefern die Zahlen meine Einschätzung zu den beiden Aktien beeinflussen -, erfährst du, wenn du weiterliest. Was Daimler zu berichten ...

