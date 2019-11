Im Flugzeug ist das Surfen im Internet immer noch beschwerlich und meist auch teuer. Viele Kunden behelfen sich noch mit Inhalten, die sie vorher heruntergeladen haben. Doch das könnte sich bald ändern.

Vor wenigen Jahren hat Lufthansa-Chef Carsten Spohr noch damit kokettiert, wie sehr er die internetfreie Zeit im Flieger genieße. Doch inzwischen wollen die meisten Passagiere auch über den Wolken online arbeiten, Beiträge in ihren sozialen Netzwerken posten oder Videos streamen. Die technischen Möglichkeiten sind bislang noch eingeschränkt, einige Gesellschaften wie der Billigflieger Ryanair bieten nach wie vor kein Wifi/Wlan an Bord.

Bei den übrigen sind die Bandbreiten gering, die Preise dafür umso höher. Die Fluggesellschaften sind in ihrer Preispolitik so auf möglichst hohe Nebeneinnahmen fixiert, dass sie auch für den am Boden schon fast selbstverständlichen Service die Hand weit aufhalten.

Laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom aus dem Sommer hat bereits jeder achte Deutsche (13 Prozent) im Flugzeug Internet genutzt. Grundsätzliches Interesse haben der repräsentativen Umfrage zufolge weitere 52 Prozent der befragten Bürger. Nur rund ein Drittel - meist ältere Menschen - zeigten kein Interesse an Internet während des Fluges.

Das Fachportal Teltarif hat bei diversen Airlines ein breites und unübersichtliches Angebot analysiert. Abgerechnet wird mal nach Zeit, mal nach Datenvolumen oder nach Datengeschwindigkeit. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...