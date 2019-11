Bei Steico entwickelt sich das Geschäft prächtig. Die in Feldkirchen ansässige Firma präsentiert ständig neue Rekorde. Umsatzplus in den ersten 9 Monaten: Knapp 15 % auf über 215 Mio. Euro. Das EBITDA schnellte um fast 35 % auf 45 Mio. Euro nach oben. Das EBIT noch schneller: Um rund 37 % auf 26.8 Mio. Euro. Die EBIT-Marge: 12.4 %! Netto klingelten im 9-Montatszeitaum 19.6 Mio. Euro in der Kasse. ...

