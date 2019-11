von Werner Hoyer, Gastautor für €uro am SonntagPolitiker aus aller Welt haben sich kürzlich bei den Vereinten Nationen in New York versammelt, um die Fortschritte beim Kampf gegen den Klimawandel zu bewerten und neue Verpflichtungen zur Emissionsminderung zu beschließen. Betrachtet man das Ausmaß der Klimakrise, kommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...