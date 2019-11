In den Sitzungen der weltweit den Notenbanken geht es seit geraumer Zeit nicht mehr darum, ob die Geldpolitik gelockert werden soll, sondern oftmals nur noch um das Wann und Wie.Der Markt zeigt mit seiner Zinsmeinung in der Zinsstrukturkurve den Notenbanken, was er für Zinsen haben möchte. Und wie ein Kind was schreit, wenn es etwas nicht bekommt, fallen die Notenbanken den Markterwartungen hinterher, anstatt das Lenkrad der (Zins-) Erwartungssteuerung in der Hand zu behalten. Der anhaltende Druck des US-Präsidenten auf die US-Notenbank passt dabei ebenso ins Bild wie die EZB, die das Politikversagen nationalstaatlicher und europäischer Strukturpolitik übertünchen soll.Negativzinsen und Gold

