Für den Bereich der Bundesverwaltung wollen die Gewerkschaften mit dem Bundesinnenministerium kurzfristig Verhandlungen über einen Tarifvertrag beginnen, der die Digitalisierungsprozesse im öffentlichen Dienst regeln soll. In einem Spitzengespräch haben sich Bundesinnenminister Horst Seehofer und der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke darüber verständigt, die Eckpfeiler für den digitalen Wandel in der Bundesverwaltung in einem ausdrücklichen Digitalisierungs-Tarifvertrag setzen zu wollen. Seehofer sehr an Digitalisierungs-Tarifvertrag interessiert Inhalte des Tarifvertrages sollen vor allem Regelungen zur Frage der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...