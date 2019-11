Der Tech-Sektor ist zu einem interessanten Feld für Dividendenjäger geworden: Die durchschnittliche Dividendenrendite von 3,2 % in diesem Index ist mehr als doppelt so hoch wie die durchschnittliche Rendite im S&P 500, die bei 1,5 % liegt. Zudem bieten dividendenstarke Technologieunternehmen ihren Investoren das Potenzial, von wichtigen Trends und damit einhergehenden Kurssteigerungen zu profitieren. Daher schauen wir uns heute Applied Materials (WKN: 865177) und Xilinx (WKN: 880135) näher an - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...