Zürich/Bachenbülach (pts001/03.11.2019/05:00) - Mobile PC-Pflegestationen bringen die Digitalisierung ans Krankenbett. Patientendaten können unmittelbar abgerufen und erfasst werden. Das ist ja schon mal gut. Aber: Der Patient erwartet vor allem Pflege, unmittelbare Schmerzbehandlung, Wundversorgung usw. Das Pflegepersonal möchte den Gesundheitsstand überprüfen, soll hygienische Sicherheitsmassnahmen einhalten, gebrauchte Spritzen entsorgen können usw. Deshalb müssen die zur Pflege benötigten Materialien, Medikamente, Vital-Parameter usw. dabei sein. WAGNER VISUELL AG konfektioniert die IT-gestützten Visitenwagen genau so, wie sie auf der jeweiligen Station gefordert sind, nämlich mit - allen nötigen IT-Komponenten für das Abrufen und Erfassen der Patientendaten, - den abgestimmten Pflegematerialien in ISO-genormten Logistikbehältern, - abschliessbaren Medikamentenschubladen für Schmerzmittel und Antiemetika, - Zubehören für das Abfall- und Hygienemanagement usw. Der Patient erhält ohne Wartezeit die umfassende, kompetente Behandlung. Das erhöht die Patientenzufriedenheit und beeinflusst den Heilungsprozess positiv. Das Personal spart viele Gehwege und Leerläufe ein. Effizientere Prozesse, interessantere Aufgaben und eine beruhigte Arbeitsatmosphäre werten den Pflegeberuf auf und vermindern Ausfälle wegen Überlastung und Fluktuation. So wirken Sie dem Pflegenotstand aktiv entgegen und sparen enorm Geld! Wir zeigen an der diesjährigen MEDICA unsere Lösungen, die bereits in vielen Kliniken eingesetzt werden und Teil von Smart Hospital oder Lean-Management-Konzepten sind. Tipp: Besuchen Sie die Impulsvorträge und Round-Table-Gespräche mit Beat Wittwer, CEO WAGNER VISUELL AG, zum Thema Prozessoptimierung in der Pflege. Dienstag 19.11.19, 11 Uhr, und Mittwoch 20.11.19, 12 Uhr, auf dem Gemeinschaftsstand der Berufsverbände der Gesundheitswirtschaft KKC, Halle 12, Stand F08. (Ende) Aussender: WAGNER VISUELL AG Ansprechpartner: Beat Wittwer Tel.: +41 79 416 77 67 E-Mail: beat.wittwer@wagner-visuell.de Website: www.wagner-visuell.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191103001

